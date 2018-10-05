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برلمان

نائب أسيوط يطالب بمراعاة التوزيع السكاني بقانون تنمية الصعيد

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:50 م
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر شيبة
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، هيئة تنمية الصعيد بأن تراعي في خطوات مشروعاتها للنهضة، التوزيع السكاني والمحافظات الأكثر احتياجا وفقرا، حتى يكون هناك توزيع عادل في المشروعات بين محافظات الصعيد.

وشدد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، على ضرورة توفير صناعات شائعة كثيرة الاستخدام، وذلك لتوفير فرص عمل لشباب الصعيد، لاسيما وأن جزءا كبيرا منهم يعاني من البطالة، وآخر يعاني مرارة الاغتراب.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد وجه بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية الصعيد، والذي أقره البرلمان خلال دور الانعقاد السابق.

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