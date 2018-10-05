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أخبار البلد

غدا.. الرئيس السيسي يلقي كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:32 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
يوجه غدا السبت الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة إلى الأمة بمناسبة مرور 45 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماع أمس الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وأعضاء المجلس.

وحرص الرئيس على توجيه التهنئة للشعب المصري ولضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة المصرية في حماية وصون مقدرات الوطن حربًا وسلامًا، كما وجه تحية تقدير واعزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء لمصر وحفاظا على أمن أرضها واستقرار وسلامة شعبها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما فيها التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلًا عن آخر مستجدات العملية الشاملة "سيناء ٢٠١٨" وتعزيز قدرات التأمين على امتداد الحدود البرية والساحلية وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشاد الرئيس في هذا الإطار بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجهًا بمواصلة التأهب والاستعداد القتالي خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

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