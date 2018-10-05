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برلمان

طوبيا: ملحمة أكتوبر ستبقى قوية عزيزة على كل مصري وعربي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:01 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
أحمد أيمن
أعرب النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر العظيم، قائلا إنه كان ولايزال ملحمة كبرى في التاريخ العسكري المصري والانتصارات المدوية.

كما أعرب طوبيا في بيان له، عن شعوره بالعزة والفخر وهو يتقدم للرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري بالتهاني لحلول هذه الذكرى العظيمة، موضحا أن الرسالة الوحيدة الخالدة وراء نصر أكتوبر أن رجال وأبطال القوات المسلحة المصرية لا يمكن أبدا أن يتهاونوا في الأرض أو يتركوها لأي محتل أو غاصب أو متطرف لذلك جاءت تضحياتهم عظيمة في حرب أكتوبر.

وأكد النائب أن هذه الحرب خلدها التاريخ، وستظل سيرا وملاحم تروى في مصر وعبر العالم، لافتا إلى أن مصر أكتوبر هى مصر الباقية القوية القادرة على دحر الإرهاب والتحديات والواقفة بشموخ على قدميها ضد أعداء الداخل وضد أعداء الخارج.

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