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برلمان

خبير سياسي لـ ترامب: إلهاء الشعب الأمريكي عن سقطاتك ليس على حساب العرب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:07 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
أحمد أيمن
أكد الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي، أن عددا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل تداول فيديو لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي وهو يتطاول بأن السعودية ستسقط في خلال أسبوعين إذا لم تحمها، أمريكا ناسيا بأن العرب لم يسقطوا منذ 70 عاما وهم يحاربون الأساليب الصهيو- أمريكية في إسقاط الأنظمة من الداخل.

وأضاف عمارة في بيان اليوم، "ونحن نستقبل ذكرى حرب أكتوبر، والتي لا ننسى فيها موقف الملك فيصل رحمة الله عليه حين كان يترجاه كيسينجر ويتحجج بأن طيارته خاوية البنزين، وأن الشعب الأمريكي يقف طوابير من أجل الحصول على الوقود فلمن الحماية إذن يا سيد ترامب".

وأوضح استشاري التسويق السياسي، بأن المملكة العربية السعودية ليست دولة عربية فحسب ولكنها قبلة المسلمين في العالم وبها أطهر المقدسات الإسلامية على وجهة الأرض، بالإضافة إلى أكبر صفقة في تاريخ أمريكا ب 460 مليار دولار وهي مقابل أشياء تنتجها أمريكا وهنا نجد أن أمريكا هي التي تحتاج المملكة العربية السعودية وليس العكس".

واختتم بأن على الرئيس الأمريكي أن يعتذر ويفهم دور شعوب العرب جيدا، وأن هذا السلوك الذي يتبعه في عشوائية الحوار لابد أن يذهب ليتدرب سياسيا وتسويقيا حتى لا يكتسب الشعب الأمريكي كراهية شعوب العرب والعالم بسبب تصريحات غير منمقة وملفقة والأصل في الشعوب هو التألف والإخاء والسلام العادل وليس الزعامة الحنجورية يا سيد ترامب.

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