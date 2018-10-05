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منوعات

قصة حب رجل كهف لسائحة روسية تجذب أنظار العالم.. صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
أحمد شريف
جذب رجل كهف تايلاندي انتباه العالم بدخوله في علاقة رومانسية مع سائحة بعد نجاحه في استضافتها في كهفه المطل على البحر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أصبح جاتوبهوم لوسيري المعروف باسم "رجل الكهف"، ذا شهرة محلية بعد ان بدأ توثيق قصته، وأسلوب حياته المنعزلة في كوه فانجان، الجزيرة التي تستضيف حفلة اكتمال القمر.

وفي مقال نشر على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي روى لوسيري ، 48 عامًا ، تفاصيل اللحظة التي تمكّن فيها من جذب سائحة روسية شابة إلى كهفه.

وقال عبر منشوره اليوم: " عندما كنت أقود دراجتي النارية متجهًا نحو كهفي، رأيت سيدة مرهفة وجميلة المظهر آتية من الجهة الأخرى من الطريق.. قلت لها بسبب جمالك كان على ان انعطف اتجاهك".

وتابع قائلًا عبر منشوره: "انا محتاج ان اتكلم معكي وانا اجد الجمال بداخلك بشكل جيد".

ومنذ أن تم تحميل المشاركة ، تمت مشاركة 9000 مرة وجمع الآلاف من التعليقات.

على الرغم من أن البعض اعتبر رجل الكهف جذابا و رومانسيًا ، إلا أن آخرين وصفوا أسلوبه بـ " المخيف".
قصة حب رجل كهف لسائحة روسية تجذب أنظار العالم.. صور
قصة حب رجل كهف لسائحة روسية تجذب أنظار العالم.. صور
قصة حب رجل كهف لسائحة روسية تجذب أنظار العالم.. صور
قصة حب رجل كهف لسائحة روسية تجذب أنظار العالم.. صور

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