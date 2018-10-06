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تعليم

إعلام القاهرة تعدل موعد الاختبار الثانى للقبول بالشعبة الإنجليزية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة تعديل موعد الاختبار الثانى للقبول بالشعبة الإنجليزية والذى كان مقرر إقامته يوم الإثنين فى الثامن من أكتوبر الجارى.

وأصبح موعد الاختبار يوم الإثنين الموافق الخامس عشر من الشهر ذاته، من الساعة العاشرة والنصف وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بمدرج واحد داخل مبنى الكلية ويعتبر الطالب المتخلف عن حضور الاختبار راسبًا ولا يحق له استرداد رسوم الإختبار.

وكانت كلية الإعلام قد استقبلت الطلاب الجدد بمهرجان شارك فيه عدد من كبار مسؤولي التليفزيون المصرى تحت رعاية الدكتورة هبة السمرى القائم بأعمال عميد الكلية.

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