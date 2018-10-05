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بسبب التاج.. سحب اللقب من ملكة جمال الموضة وتتويج الوصيفة بدلا منها

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:22 م
تتويج رنا الطوخي
تتويج رنا الطوخي الملكة للدور
آية التيجي
توجَّت اللجنة المنظمة لمهرجان ملكة جمال الموضة «ليدي فاشون» برئاسة الدكتورة نرمين المصري والمنسق العام الدكتور محمود حلمي، الوصيفة الأولى رنا الطوخي بلقب ملكة جمال الموضة؛ وذلك بعد سحب اللقب من المتسابقة آية رأفت.

وذكرت اللجنة المنظمة، أسباب سحب اللقب من آية رأفت يرجع إلى عدم التزامها بقواعد المسابقة كما أن آية حضرت مهرجان "همسة" مرتدية التاج والساش الخاص بمؤسسة «ليدي فاشون» مما جعل رئيس المهرجان فتحي الحصري يطلب منها خلع الساش والتاج أمام الحضور ولأنها غير مدعوَّة على المهرجان بصفة رسمية كملكة جمال الموضة ووضعت نفسها واسم "مؤسسة ليدي" فاشون في موقف محرج، لذلك قررت الإدارة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الموضة سحب اللقب منها نظرًا لتعدد مثل تلك المواقف ولعدم قيامها بمهام الملكة.

وبناءً عليه تم نقل المهام للوصيفة الأولى ونقل اللقب لتصبح رنا الطوخي ملكة جمال الموضة للدورة الأولى من المهرجان، وإحالة مهام الملكة للوصيفة الأولى لالتزامها والقيام بمهام الملكة.

وناشدت اللجنة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية بعدم التعامل نهائيًا مع آية رأفت كملكة لجمال الموضة بالمسمى ذاته وأنها لا تمثل «ليدي فاشون» من تاريخ سحب اللقب وسوف تتخذ الإجراءات القانونية في حال التعامل بهذا المسمى.

وبناءً على هذا القرار تصبح المتسابقة رنا الطوخي ملكة جمال «ليدي فاشون» الدورة الأولى.
بسبب التاج.. سحب اللقب من ملكة جمال الموضة وتتويج الوصيفة بدلا منها
بسبب التاج.. سحب اللقب من ملكة جمال الموضة وتتويج الوصيفة بدلا منها
بسبب التاج.. سحب اللقب من ملكة جمال الموضة وتتويج الوصيفة بدلا منها

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