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رياضة

إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن الأندية المحرومة من حق التصويت في عمومية الجبلاية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:29 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن اللجنة الأوليمبية أكدت وجود 13 ناديا لم يوفقوا أوضاعهم وفق قانون الرياضية ورغم ذلك يشاركون في المسابقات المحلية في القسم الثاني وفي مسابقة كأس مصر.

وأضاف الكومي خلال برنامج "ملعب البلد"، على قناة صدى البلد، أن اللجنة الأوليمبية رفضت قيام اتحاد الكرة بإجراء جمعية عمومية يومي 30 و 31 أكتوبر الجاري وإجراء انتخابات تكميلية على المقعدين الشاغرين لأن الجبلاية ذكرت أن عدد أعضاء الجمعية العمومية هو 233 ناديا وهو رقم غير صحيح وإنما العدد الصحيح هو 220 ناديا حيث إن هناك 13 ناديا ليس لها حق التصويت.

وأكد الإعلامي إيهاب الكومي، أن غزل المحلة من ضمن الـ 13 ناديا الذين لم يوفقوا أوضاعهم ورغم ذلك يشارك في دوري القسم الثاني ويشارك في الدور الـ 32 من كأس مصر وفاز في المباراة الأخيرة بالكأس على جمهورية شبين، وينتظره مواجهة يوم الثلاثاء المقبل أمام المقاولون العرب في مسابقة كأس مصر.

وتساءل الكومي، في حالة فوز غزل المحلة على المقاولون العرب هل ستكون مشاركته بطالة لأنه ليس عضو في الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

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