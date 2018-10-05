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علي الألفي يبدع في غناء دولا مين على الهواء

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
حل المطرب علي الألفي، ضيفا على الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

وأدى الألفي أغنية "دولا مين" الوطنية في الذكرى الـ45 للاحتفالات بنصر حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وقال المطرب إنه يحب أغنية "دولا مين" التي تبث البهجة والنصر، وقد غنتها الفنانة الراحلة سعاد حسني فرحا بانتصار أكتوبر المجيد.

وتابع، أنه يرفض حبس نفسه داخل إطار غنائي واحد، لكنه لا زال يفتقد الغناء الوطني.

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