حورية فرغلي تنشر صورة تجمعها بخاطر وبيومي ورجب من مهرجان مالمو

نشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة لها، على "إنستجرام"، اليوم الجمعة، أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.



وظهرت "حورية" خلال الصورة، بصحبة الفنانين "بيومى فؤاد، سيد رجب، مصطفى خاطر".



وتشارك حورية فرغلى في فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثامنة، بفيلم «طلق صناعي» الذي وقع عليه الاختيار ليكون فيلم افتتاح هذه الدورة، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.