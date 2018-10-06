محافظ القاهرة: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمحيط المناطق الأثرية

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، على أن يتزامن معها حملات أخرى موازية لرفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل والإنارة والرصف وأيضاَ حملات مرورية لفتح الشوارع المغلقة وتطبيق قانون المرور بحزم على السيارات المخالفة وظاهرة الانتظار الخاطئ ورفع أوناش المرور للسيارات المركونة والمتهالكة بدون لوحات وذلك بهدف تسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.



وأكد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية أمس، أنه سيتم العمل على إعادة فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض الأساسى المنشأة من أجله وتحقيق التواجد الشرطي والأمنى والانضباط والنظام بالشارع القاهرى وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة.



كما طالب المحافظ بتركيز حملات الإشغالات وإزالة التعديات بمحيط المناطق الأثرية والتراثية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية والتى تشهد إقبال سياحى ملحوظ بقلب القاهرة كمزارات، وكذلك بتطهير محيط جميع المنشآت الهامة والحيوية والمدارس والجامعات ودور العبادة مساجد وكنائس ومداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق، موجهاَ بضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.