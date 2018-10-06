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أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، الصغرى العظمى: ( القاهرة 24/ 33، وسط الدلتا 23/ 32، الإسكندرية 23 /29، بلطيم 23 /29، مطروح 25 /28، السلوم 23/ 27، سيوة 21 /34، بورسعيد 24 /30، دمياط 24 /29،
العريش 20 /30، رفح 20/ 29، الإسماعيلية 20 /33، السويس 21 /32، رأس سدر 25 /31، نخل 15/ 30، نويبع 25/ 33، طابا 20 /31، كاترين 19/ 29، الطور 24/ 32، شرم الشيخ 27/ 34، الغردقة 25/ 34، مرسى علم 27 /35، الفيوم 24 /34، بنى سويف 24/ 34، المنيا 22 /34، أسيوط 22 /35، سوهاج 24 /37، قنا 24 /38، الأقصر 24 /39، أسوان 27 /40، أبوسمبل 26 /39، الوادى الجديد 26/ 38، شلاتين 27 / 36، ابو رماد 28 /34، راس حدربة 28 /33، حلايب 29 /33)

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