مصرع شخصين في انهيار منزل أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

فرضت الأجهزة الأمنية في سوهاج طوقا أمنية علي منزل انهار أثناء قيام عاملين بالتنقيب عن الأثار بداخله، ونتج عن الواقعة مصرع العاملين.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بانهيار منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأخطر والطين عقب قيام عاملين بالحفر والتنقيب عن الأثار بداخلة.



انتقل إلي مكان الواقعة قوات الحماية المدنية، وجارِ رفع الأنقاض واستخراج الجثتين.

