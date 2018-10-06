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محافظات

محافظ القاهرة: تطهير 21 ألف بالوعة أمطار استعدادا لموسم الشتاء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:10 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمواصلة التأكد من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها أكثر من 21 ألف بالوعة أمطار، وذلك استعدادا لموسم الشتاء والتقلبات الجوية.

كما شدد المحافظ في تصريحات صحفية أمس، على تنفيذ أعمال تطهير مخرات السيول الأربعة المتواجدة بجنوب القاهرة بحيث تكون جاهزة دون عوائق فى حالة حدوث سيول أو سقوط الأمطار بكميات كبيرة وحل المشاكل المتعلقة بكل بالوعة تم رصدها، وتذليل أى عقبات لتكون جاهزة دائما لاستقبال هطول الأمطار.

وأكد "عبد العال"، أهمية دور غرفة العمليات المركزية بالديوان والفرعية في الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه لسرعة شفطها، وذلك من خلال الخط الساخن للمحافظة تليفون أرضى أو أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

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