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هشام عرفات: السكة الحديد أرخص وسيلة مواصلات

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
أكد هشام عرفات، وزير النقل، أن لدى الوزارة الكثير من المشروعات حاليًا، وإنها قيد التنفيذ، متابعا: "أعلنا أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد منذ أسبوعين".

وتابع "عرفات"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن السكك الحديدية لديها مشكلة كبيرة في البنية الأساسية منذ سنوات.

وأشار إلى أن الطلب يزداد على السكة الحديد كل عام عن العام الذي قبله، مؤكدًا أن السكة الحديد أرخص وسيلة مواصلات.

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