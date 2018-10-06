ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم.. مطار القاهرة يستقبل ميلانيا ترامب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:57 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم السبت، السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة للقاهرة، تستغرق عدة ساعات ضمن جولتها الإفريقية التي تقوم بها وتشمل عدة دول من بينها مصر.

وشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار الساعات الماضية، استعدادات مكثفة لوصول ميلانيا ترامب، وتفقد وفد أمني أمريكي إجراءات التأمين بمهبط مطار القاهرة، وكذلك صالات كبار الزوار والصالة المخصصة لاستقبال السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الاثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات.

وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.

ترشيحاتنا

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قرية الراشدة.. فيديو

عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو

تفاصيل 3 خدمات إلكترونية يتيحها موقع دعم مصر لأصحاب البطاقات التموينية.. إضافة المواليد.. إعادة الأفراد المحذوفة عشوائيا.. وتحديث البيانات

قصة أم تونسية ترعى أخوين لا يشبهان البشر.. فيديو

البحوث الإسلامية تكشف عن 5 أعمال بها يبر الابن والديه في القبر

فاروق الفيشاوي يتحدى السرطان برحلة بحرية مع إلهام شاهين

ولي العهد السعودي يكشف الكثير من الأسرار في حواره مع بلومبرج.. الأمير محمد بن سلمان يرد على مزاعم ترامب بشأن العلاقات بين الرياض وواشنطن.. ويفجر مفاجآت حول تجسس قطر وإيران على المملكة

لجنة الفتوى تكشف عن صيغة للتحية وإلقاء السلام ثوابها 30 حسنة

سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال

ولي العهد يكشف عدد المحتجزين في المملكة ودور قطر في تجنيدهم

إصابة 4 أشخاص بالاختناق في حريق بـ7 منازل بالبداري بينهم رئيس المدينة

رقية السادات: يكفيني فخرًا اعتراف العدو بخداع والدي لهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

فيديو

وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو
أهالي الراشدة بالوادي يلجأون للتكبير بعد فشل السيطرة على الحريق.. فيديو
عرابي: اختلفت مع محمود طاهر بسبب طريقة اختيار المدير الفني للأهلي
عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو
سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟