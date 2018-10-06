اليوم.. مطار القاهرة يستقبل ميلانيا ترامب

يستقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم السبت، السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارة للقاهرة، تستغرق عدة ساعات ضمن جولتها الإفريقية التي تقوم بها وتشمل عدة دول من بينها مصر.



وشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار الساعات الماضية، استعدادات مكثفة لوصول ميلانيا ترامب، وتفقد وفد أمني أمريكي إجراءات التأمين بمهبط مطار القاهرة، وكذلك صالات كبار الزوار والصالة المخصصة لاستقبال السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.



جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الاثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات.



وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.