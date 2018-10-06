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محافظات

عميد حقوق المنصورة يشارك في أكبر مؤتمر دولي عن القانون

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:23 ص
صدى البلد
همت الحسينى
شارك الدكتور شريف خاطر عميد حقوق المنصورة في الفترة من ٣ حتى ٥ أكتوبر بجامعة أكس مارسيليا بفرنسا في أكبر مؤتمر دولي عن القانون والحضارة في دول البحر المتوسط بناء على دعوة من المعهد العالي للحقوقيين بالشرق الأوسط التي تعتبر الكلية عضوا فيه منذ عام ٢٠١٦ بالإضافة لـ ١٦ جامعة أخرى، جاء هذا المؤتمر بالتعاون مع كلية الدراسات العليا لدول البحر المتوسط التي انضمت إليه الكلية.

استمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيّام تناول فيها صراع الحضارات بين المشرق والمغرب، وتجارب الدول العربية والأساس القانوني المشترك بينهما وبين فرنسا، كما عرض لتجارب شباب الباحثين وخطط رسائلهم في الدكتوراه.

وفِي نهاية المؤتمر، قدم خاطر درع الكلية للمدير الإقليمي للجامعات الفرانكونية وكذلك درع الكلية لرئيس المعهد العالي للدكتوراه في الشرق الأوسط.

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