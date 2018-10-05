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فن

أيمن زيدان: لم أر سوى نادين خوري لبطولة فيلم أمينة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:07 م
صدى البلد
نورا نبيل
عقدت اليوم ندوة الفيلم السوري "أمينة" بمهرجان الاسكندرية السينمائي، بحضور مخرجه أيمن زيدان وبطلته نادين خوري بجانب الوفد السوري الذي يضم الفنانين دريد لحام وسوزان نجم الدين وكندا حنا وعبدالمنعم عمايري وصباح الجزائري وسلمي المصري والمخرج باسل الخطيب وأدارتها ناهد سعد.

تحدث المخرج ايمن زيدان خلال الندوة عن تجربته السينمائية الاولي كمخرج في فيلم امينة قائلا: "قبل هذا العمل قدمت اربعة مسلسلات تليفزيونية وكنت حريصا خلال هذا الفيلم علي الاهتمام بالتفاصيل وتقديم نموذج لنضال وصمود المرأة السورية واخترت نادين خوري لتجسيد البطوله فانا لم ار سواها في هذا الدور علاوة علي انها عِشرة عمر".

اما نادين خوري قالت: "لم اتردد مطلقا عندما طلبني ايمن زيدان للفيلم فقد عشنا كأسرة واحدة طوال ايام التصوير ولابد ان اشكر المؤسسة العامة للسينما لأنها احتضنت هذه التجربة وسعدت جدا عندما علمت ان الفيلم يشارك في مهرجان الاسكندرية".

وتحدثت نادين خوري عن تأثرها بالفيلم وهي تشاهده لأول مرة، قائلة: "لا اخفي عليكم اننى تأثرت ببعض المشاهد التى رأيت نفسي فيها وهذا راجع لتوجيهات المخرج أيمن زيدان الذي يهتم بأدق تفاصيل الخاصة بالممثل.

فيلم أمينة بطولة نادين خوري وجود سعيد ونجاح ممتاز وحازم زيدان.

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