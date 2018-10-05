أسرار وكواليس استعادة آثار سيناء من إسرائيل في كتاب جديد

قال الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للآثار، إنه حاليا بصدد إعداد كتاب عن استعادة آثار سيناء من إسرائيل، وإلقاء الضوء علي جنود مجهولين في تلك العملية والكواليس والأسرار التي تضمنتها، منذ حدوثها قبل حوالي 25 عاما.



وأضاف في تصريحات لـ صدي البلد أن هناك الكثير من أسرار لتلك العملية لم تعلن بعد، حيث أنه عقب انسحاب إسرائيل منها وعودة السيادة المصرية عليها كتب مع زملائه تقريرا عن الأضرار التي تعرضت لها الآثار على يد الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع: هذا الكتاب سيكون وثائقيا للأجيال القادمة، وأهم شئ عندي ذكر الجميع وأدوارهم بين فيهم رجال الإعلام والصحافة وكل من كان له دور في عودة الآثار من إسرائيل، لأن ما كتب عن هذه العملية اجتهادات وحكايات، وأنا كنت شاهد عيان رئيسيا.



وتابع عبد المقصود: هناك شخصيات لعبوا أدوارا محورية مثل فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ود.أحمد قدري الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للآثار، والمستشار هشام سرايا وعمرو موسي وزير الخارجية الأسبق والدكتور عبد الحليم نور الدين رئيس هيئة الآثار المصرية الأسبق، والذي كان له دور محوري، والمستشار محمد زكي موسي، وهناك أيضا مدام ديروش نوبلكور مديرة متحف اللوفر السابقة، التي ساعدتنا في إعداد ملف استعادة آثار سيناء من إسرائيل، بداية من اكتشاف ماقامت به إسرائيل وإعداد الملف والتفاوض واستلام الآثار.



واستطرد عبد المقصود: عقب استعادة سيناء، وجدنا اللوحات الإرشادية للمواقع الأثرية فى جنوب سيناء وقد ملأها الإسرائيليون بالكتابات العبرية، وكان لي شرف إزالة الكتابات العبرية من علي لوحة معبد سرابيت الخادم جنوب سيناء، وقمنا بتركيب اللوحة الجديدة المهداة من البعثة الفرنسية".



وأردف: "كنا أول أثريين مصريين يتم تعيينهم بسيناء في مناطق معبد سرابيت الخادم ووادي غمارة في منطقة مناجم الفيروز، حيث كانت اللوحات الإرشادية بالمواقع الأثرية مكتوبة بالعبرية وكان لابد من إزالة لغة ومظاهر الاحتلال، وقمنا بتسجيل وتصوير المناطق الأثرية بسيناء التي حدث بها تنقيب عن الآثار بمعرفة الإسرائيليين، ومنها مناطق الفلوسيات والكدوة والخروبة وقصرويت وبئر العبد وعين القديرات".



واختتم عبد المقصود: "سجلت كل هذه الملاحظات المهمة للضغط علي إسرائيل لإعادة آثار سيناء، وكان ذلك يعتبر أهم بنود ملف استعادة آثار سيناء من إسرائيل".