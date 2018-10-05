سفارة كينيا في القاهرة تشارك المصريين احتفالات نصر أكتوبر

أعلنت سفارة جمهورية كينيا الشعبية، عن إغلاق أبواب قنصليتها، بعد غد، الأحد "7 أكتوبر"، بالتزامن مع احتفال مصر بانتصارات أكتوبر.



وكتبت السفارة الكينية في القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: يرجى الانتباه إلى أن السفارة ستغلق يوم الأحد 7 أكتوبر احتفالا بيوم القوات المسلحة المصرية، وستستأنف العمل بصورة طبيعية يوم الاثنين 8 أكتوبر.



وتحتفل جمهورية مصر العربية بالذكرى الـ45 لانتصار أكتوبر، التي توافق 6 أكتوبر من كل عام، وقد حرص مجموعة من قادة العالم على تهنئة الشعب المصري ودولته وحكومته بهذه المناسبة.