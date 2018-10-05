ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفارة كينيا في القاهرة تشارك المصريين احتفالات نصر أكتوبر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:32 م
قادة حرب 6 أكتوبر
قادة حرب 6 أكتوبر - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت سفارة جمهورية كينيا الشعبية، عن إغلاق أبواب قنصليتها، بعد غد، الأحد "7 أكتوبر"، بالتزامن مع احتفال مصر بانتصارات أكتوبر.

وكتبت السفارة الكينية في القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: يرجى الانتباه إلى أن السفارة ستغلق يوم الأحد 7 أكتوبر احتفالا بيوم القوات المسلحة المصرية، وستستأنف العمل بصورة طبيعية يوم الاثنين 8 أكتوبر.

وتحتفل جمهورية مصر العربية بالذكرى الـ45 لانتصار أكتوبر، التي توافق 6 أكتوبر من كل عام، وقد حرص مجموعة من قادة العالم على تهنئة الشعب المصري ودولته وحكومته بهذه المناسبة.

ترشيحاتنا

وفاة المخرجة عطيات الأبنودى عن عمر 79 عاما

إيطاليا تدعم مصر بمليون يورو

صحة الوادي الجديد تكشف عدد المصابين في حريق الراشدة

الأهلي يفوز على عرب غنيم 16/ صفر بعد إصابة 5 لاعبين من الخصم

ولي العهد: مستعدون لتفتيش القنصلية السعودية في تركيا بحثا عن جمال خاشقجي

قناة عبرية تكشف سبب تساقط طائرات إسرائيل في سماء مصر

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

سر غياب أحمد الفيشاوي عن تكريم والده في الإسكندرية

تجربة حية على تأمين زيارة ميلانيا ترامب للمنطقة الأثرية بالجيزة

حورية فرغلي تنشر صورة تجمعها بخاطر وبيومي ورجب من مهرجان مالمو

ضابط مصري يروي قصة أسر 24 جنديا إسرائيليا في حرب 73.. فيديو

مصرع سيدة بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين في قنا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أنيقة لـ كيت وينسليت

فيديو

سمير فرج يوضح تكتيك مصر فى إغلاق باب المندب في حرب 73
سمير فرج: شارون اعترف بأن الجندى المصرى هو مفاجأة حرب 73
ملكة جمال العرب: مشروعى يستهدف نقل جنسية الأطفال للأم حال الانفصال.. فيديو
إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن الأندية المحرومة من حق التصويت في عمومية الجبلاية
سمير فرج يكشف طريقة التغلب على الطيران الفانتوم الاسرائيلى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟