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حوادث

مصرع سيدة بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين في قنا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
يوسف رجب
لقيت ربة منزل مصرعها بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بمصرع صابره.ش. أ 35 عام بطلق نارى فى الرأس، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية أولاد عمرو.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

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