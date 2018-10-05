مصرع سيدة بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.



تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بمصرع صابره.ش. أ 35 عام بطلق نارى فى الرأس، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية أولاد عمرو.



نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.