سيلفستر ستالون: سأعود إلى القاهرة لزيارة المتاحف الأثرية

قال النجم الأمريكي سيلفستر ستالون، إنه لأول مرة يزور القاهرة وسيعود إليها مرة أخرى لزيارة المتاحف الأثرية.



وأضاف ستالون، خلال حواره مع منى الشاذلى ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سى بى سى"، على هامش مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي، أنه من الجيد أن يصبح الممثل الشاب مشهورا لسنة أو اثنين، ولكن الفن فى الأفلام هو ما يطلق عليه السباق الطويل، وإذا استطاع البقاء فى اللعبة كل هذا الوقت فهذا يعنى أنك تفعل شىء صحيح.



وأشار ستالون، إلى أنه سيذهب إلى دولة بلغاريا لتصور مشاهد فيلمه رامبو الجزء الخامس.