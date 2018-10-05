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ديني

مستشار المفتي: نهر النيل أصله جزء من الجنة.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:49 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن ذكرى انتصارات أكتوبر، صفحة مشرقة في التاريخ، ستذكر إلى أن تقوم القيامة، فهي معركة الشعوب العربية.

وأضاف مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس"، أن يوم 6 أكتوبر، يوم مبارك على أهل مصر، خاصة وأن الله حباها بضمانات كثيرة، الأولى أن مصر مذكورة في القرآن، والضمانة الثانية نهر النيل، فاصلة، جزء من الجنة.

وتابع: "النيل جزء، أصله من الجنة، ينبغي أن نراعيه بتكريم وتشريف، ولا نلقي فيه مخلفات ونعامله باحترام، لأنها أمانة واحترام، مشيرا إلى أن مصر ضمت أكابر الصحابة من آل البيت.

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