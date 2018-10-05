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رياضة

مهاجم ليفربول يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته.. صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:59 م
صدى البلد
محمد بدران
احتفل المهاجم فيرمينو لاعب نادي ليفربول الانجليزي بعيد ميلاد الذي يتم عامه السابع والعشرين اليوم.

ونشر اللاعب البرازيلي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، صورة بصحبة زوجته وبناته، وعلق عليها: "اشكر كل من شاركنى بعبد ميلادي من خلال مكالمات فيديو او رسائل شخصية هي نعمه تكمل سنة اخرى من العمر ويكون وجود كل واحد منكم في طريقى يجعل كل الفرق".

يُذكر أن ليفربول خسر من نابولي في المواجهة التى اقيمت  امس الاول، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وكان الريدز حقق انتصارا صعبا على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية.

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