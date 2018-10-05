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ديني

يوسف عامر: الأزهر ينفتح على التعاون مع العالم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
محمود ضاحي
أكد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر وممثل الأزهر بمؤتمر "التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي" أن الأزهر ينفتح على التعاون مع العالم أجمع.

أوضح أن الأزهر على تواصل مباشر مع لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بمجلس الأمن، حيث تم مشاركة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في ثلاثة مؤتمرات عقدتها اللجنة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما قامت اللجنة بزيارة المرصد منذ عام في إطار التعاون لمجابهة التطرف، إضافة إلى عقد المؤتمرات الدولية، مثل «مؤتمر السلام والمواطنة الدولية» و«مؤتمر القدس عام 2018م»، حيث شارك في هذين المؤتمرين وغيرهما قيادات دينية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر استقبال الدارسين من أمريكا في الأزهر الشريف، وإرسال البعثات لنشر مبادئ الإسلام الوسطي حول العالم. .

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