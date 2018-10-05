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حوادث

مقتل شخصين للخلاف على مرور توك توك بالسلام

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 10:56 م
مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
شهدت مدينة السلام اليوم مشاجرة بالأسلحة النارية بعد أن تشاجر سائقا توك توك للخلاف على أولوية المرور حيث استعان كل منهما بأنصاره وتبادلوا إطلاق الرصاص مما تسبب فى إحداث حالة من الفزع لدى أهالي المنطقة.

على الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالدفع برجال المباحث بقيادة العميد محمود هندى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة وقد نجحت القوات فى السيطرة على المشاجرة وضبط ٨ من أطرافها وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

بداية الأحداث وقعت عندما تلقى اللواء هانى جرجس حكمدار القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة السلام بوقوع مشاجرة ووجود متوفيين على الفور تم توجيه أجهزة الأمن وتم السيطرة على المشاجرة وضبط ٨ من الطرفين وبحوزتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش وذخيرة حية.

وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين سائقى توك توك للخلاف على أولوية المرور بالطريق العام، وبعدها استعان كل منهما بأنصاره ليلقى ٢ منهم مصرعهما بعد إصابتهما بطلقات نارية حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما للمستشفى.

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