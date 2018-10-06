ولي العهد السعودي يكشف الكثير من الأسرار في حواره مع بلومبرج.. الأمير محمد بن سلمان يرد على مزاعم ترامب بشأن العلاقات بين الرياض وواشنطن.. ويفجر مفاجآت حول تجسس قطر وإيران على المملكة

إدارة أوباما فشلت في مصر

جمال خاشقجي ليس موجودًا داخل القنصلية السعودية بإسطنبول

احتجاز بعض النساء لا علاقة له بالملف الحقوقي وإنما بسبب تسريبهن معلومات لدول أجنبية

قطر وإيران تجسستا على السعودية عن طريق بعض المواطنين

نحاول القضاء على الإرهاب والتطرف دون التورط في حرب أهلية

عدد المسجونين في السعودية قليل للغاية مقارنة بالمعتقلين في تركيا

نيوم هي بمثابة دولة صغيرة داخل دولة كبيرة





أجرت وكالة "بلومبرج" حوارًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطرق فيه إلى العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، التي تخص الشأن الداخلي السعودي أو علاقات المملكة الدولية أو قضايا المنطقة بشكل عام.وقال بن سلمان إن وجود السعودية سابق على وجود الولايات المتحدة، في رد على زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة بحاجة إلى الحماية الأمريكية.وأضاف بن سلمان حول النقطة ذاتها "لقد عمل (الرئيس الأمريكي السابق) باراك أوباما خلال فترة رئاسته ضد مصالحنا في السعودية والشرق الأوسط، لكننا استطعنا الحفاظ على مصالحنا ونجحنا في ذلك بالنهاية، وقد فشلت الولايات المتحدة تحت قيادة أوباما في مصر".وأوضح بن سلمان أنه لا يوجد أصدقاء يقولون أشياء جيدة بنسبة 100%، ولذا فمن الطبيعي أن أي صديق يقول أمورًا جيدة وأخرى سيئة.وأكد بن سلمان، في معرض رده على مزاعم ترامب، أن السعودية لن تدفع شيئًا في مقابل أمنها، وأنها قد دفعت ثمن الأسلحة التي ابتاعتها من الولايات المتحدة، موضحًا أن المملكة كانت تخطط منذ عامين لتنويع مصادر تسليحها من دول أخرى، لكنها عدلت عن هذه الخطة بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، ووقعت اتفاقيات مع الولايات المتحدة تتضمن صناعة أجزاء من الاسلحة الأمريكية في السعودية.وأضاف ولي العهد السعودي أنه يحب العمل مع الرئيس الأمريكي، وقد أثمر التعاون بين الطرفين نتائج معتبرة، على رأسها هزيمة تنظيم داعش وتقويض الفكر المتطرف ومكافحة أنشطة إيران التخريبية في المنطقة.وكشف بن سلمان أن ترامب طلب من المملكة التدخل لتغطية أي نقص في كمية المعروض من النفط في الأسواق الدولية إذا ما انخفضت الصادرات الإيرانية من النفط، وفي سبيل ذلك رفعت السعودية بالتعاون مع الدول المصدرة للبترول حجم صادراتها من النفط بمعدل مليون ونصف برميل يوميًا، وهو ما يمثل ضعف الكمية التي نقصت من المعروض دوليًا نتيجة خفض إيران صادراتها بمعدل 700 ألف برميل يوميًا.وأوضح ولي العهد السعودي أن المملكة لا تتحكم في أسعار النفط التي تعتمد على ظروف العرض والطلب، لكنها تفي بالتزاماتها بشأن سد النقص في المعروض، مشيرًا إلى أن السعودية تتمتع باحتياطي من النفط يبلغ 1.3 مليون برميل يوميًا.وحول مستقبل شركة "أرامكو السعودية"، قال بن سلمان إن الشركة تخطط للاندماج مع شركة "سابك" للبتروكيماويات، من أجل تفادي التعارض في أنشطة الشركتين، حيث تخطط أرامكو للتركيز على إنتاج البتروكيماويات بدلًا من النفط الخام، ولذلك سيبيع صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة سابك (70%) إلى شركة أرامكو، ولذلك فقد تأجل طرح الأخيرة للاكتتاب العام، لأنها بحاجة إلى فترة عام على الأقل بعد استحواذها على سابك، مشيرة إلى احتمال طرح أرامكو للاكتتاب العام في 2020، حيث ستتم صفقة الاستحواذ على سابك في 2019.وفيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تطبيقها في السعودية، أوضح بن سلمان أن معدلات البطالة المتزايدة مؤقتًا هي نتيجة طبيعية لإعادة هيكلة الاقتصاد، التي لا يمكن ان تحدث دون آثار جانبية، لكن من النتائج الإيجابية أن ميزانية المملكة قد تخطت رقم تريليون ريال لأول مرة في الميزانية الموضوعة لعام 2019، وهو العام الذي سيبدأ فيه تراجع معدل البطالة حتى يصل إلى 7%، كما نصت أهداف رؤية 2030.وتابع ولي العهد السعودي أن المملكة تسعى بشكل جدي لتنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتقليص الإنفاق الحكومي وحجم القطاع العام.وأشار بن سلمان إلى أنه في عام 2019، سيكون هناك أكثر من 20 قطاع تجاري تمت خصخصته، خاصة قطاعات الزراعة والطاقة والمياه والرياضة، حيث سيمتلك المستثمرون الحصة الأكبر فيها، بينما تحتفظ الحكومة السعودية بالحصة الأقل.وأكد بن سلمان أن الحملة الأمنية التي شملت احتجاز عدد كبير من الأمراء والمسئولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض لم تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب باستقرار الاقتصاد السعودي، بدليل زيادة الاستثمار الأجنبي الصافي في سوق الأسهم السعودية بنسبة 40.4% مقارنة بعام 2017.وكشف بن سلمان أن عمليات التصالح مع المحتجزين في فندق ريتز كارلتون أسفرت عن استرداد أكثر من 35 مليار دولار، 40% منهم نقد والباقي على هيئة أصول غير نقدية، مشيرًا إلى أن المبلغ النهائي سيتحدد خلال العامين المقبلين.وحول قضايا خلافات المملكة مع ألمانيا وكندا، أكد ولي العهد السعودي أن علاقات السعودية مع ألمانيا تتحسن بشكل ملحوظ، وأن السفير السعودي لديها سيعود إلى عمله في وقت قريب، أما كندا فقد تدخلت في شأن داخلي يخص المملكة وحدها (عندما تحدثت عن الأوضاع الحقوقية في السعودية)، وعليها أن تدرك أنها أخطأت وتقدم اعتذارًا عن ذلك.وقال بن سلمان إن المملكة تجري محادثات مستمرة مع تركيا للوقوف على حقيقة ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى في ظروف غامضة بعد دخوله إلى القنصلية السعودية بإسطنبول وخروجه منها في غضون وقت قصير، مؤكدًا بشكل قاطع أن خاشقجي ليس بداخل القنصلية.وأضاف بن سلمان أن مقر القنصلية يخضع للسيادة السعودية، لكن المملكة ترحب بدخول السلطات التركية إليها وتفتيشها في حال طلبت ذلك، نافيًا ما تردد من شائعات عن تسليم خاشقجي إلى السعودية عن طريق الإنتربول.وكشف بن سلمان أن بعض النساء اللائي جرى إلقاء القبض عليهن في المملكة لم يُحتجزن على خلفية حقوقية أو لمطالبتهن بالسماح للنساء بقيادة السيارة كما هو شائع، وإنما بسبب صلاتهن بحكومات ووكالات تابعة لدول أخرى، وتسريبهن معلومات لدول وأجهزة مخابرات أجنبية.وأكد بن سلمان أن السلطات السعودية لم تنتهك قواعد القانون السعودي في تعاملها مع هاته النساء، مضيفًا أن دعاوى قضائية رسمية ستُرفع بحقهن، خاصة وأن بحوزة السلطات السعودية تسجيلات فيديو ومكالمات تدينهن.وأوضح ولي العهد السعودي أن قطر وإيران من بين الدول التي تجسست على المملكة، عن طريق مواطنين بعضهم لم يكن يعرف أنه جزء من عملية استخباراتية، ولكن البعض الآخر كان على علم بأنه يتجسس لحساب هاتين الدولتين.وتابع بن سلمان أن حديث أي مواطن سعودي مع الصحفيين ليس جريمة، وأنه لا داعي للخوف من الاعتقال بسبب إبداء الرأي، موضحًا أن المملكة تحاول القضاء على الإرهاب والتطرف دون التورط في حرب أهلية أو تعطيل النمو والتقدم.وقال ولي العهد السعودي أن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة في المملكة يدور حول رقم 1500، وهو رقم بسيط للغاية مقارنة بعدد المعتقلين في تركيا، والذي يقترب من 50 ألفًا.وأعرب ولي العهد السعودي عن أمله بان ينتهي الصراع في اليمن في أقرب وقت ممكن، مضيفًا أن المملكة لا تريد بالتأكيد "حزب الله جديد" في شبه الجزيرة العربية، مؤكدًا أن الضغط على الحوثيين سيستمر إلى أن يكونوا مستعدين للتفاوض والتوصل إلى تسوية.وأكد بن سلمان أن الانتقادات التي توجهها دول مثل بريطانيا لعمليات السعودية والتحالف العربي في اليمن لا يمكن أن تؤدي إلى وقف تلك العمليات، فالمملكة لن تخاطر بأمنها القومي لصالح علاقتها مع دول أخرى، ومع ذلك أعرب ولي العهد السعودي عن أمله في أن تتفهم بريطانيا ضرورات العمليات العسكرية في اليمن، حتى وإن وقعت بعض الأخطاء غير المقصودة.وأضاف بن سلمان أن العاهل السعودي الملك سلمان قضى إجازته هذا العام في منطقة مشروع نيوم السياحية، في أول مرة منذ 40 عامًا يقضي فيها عاهل سعودي إجازته داخل أراضي المملكة.وأوضح ولي العهد السعودي أن المشروع يضم أكثر من 12 مدينة تطل على البحر الأحمر، ومناطق أخرى في الجبال، بالإضافة إلى منطقة صناعية على مساحة واسعة، و3 مطارات وميناء، مضيفًا أن "نيوم هي بمثابة دولة صغيرة داخل دولة كبيرة".