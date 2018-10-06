اليوم.. الرئيس السيسي يوجه كلمة للأمة بمناسبة مرور 45 عاما علي حرب أكتوبر

يوجه اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة إلى الأمة بمناسبة مرور 45 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.



كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد عقد اجتماعًا الخميس الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وأعضاء المجلس.



حرص الرئيس على توجيه التهنئة للشعب المصري ولضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة المصرية في حماية وصون مقدرات الوطن حربًا وسلامًا، كما وجه تحيه تقدير واعزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء لمصر وحفاظا على أمن ارضها واستقرار وسلامة شعبها.



كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما فيها التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلًا عن آخر مستجدات العملية الشاملة "سيناء ٢٠١٨" وتعزيز قدرات التأمين على امتداد الحدود البرية والساحلية وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.



أشاد الرئيس في هذا الإطار بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجهًا بمواصلة التأهب والاستعداد القتالي خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.