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أخبار البلد

متحدث الكهرباء: الوزير شدد على الاستعداد لتقلبات فصل الشتاء

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
وفاء نور الدين
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمد شاكر شدد بنفسه على استعداد الوزارة بعمل الصيانة اللازمة للمهمات الكهربائية، والتأكد من تشغيلها، وإجراء الصيانة الكاملة لها بصفة عامة، وبالأخص خلال فترات التقلبات الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، وإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة شكاوى المواطنين من انقطاع التيار والعمل على حلها فورا.

وأضاف حمزة أنه سيتم إجراء صيانة شاملة لجميع الخطوط الهوائية، وإجراء الاحتياطات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية للمحافظة على أبراج الضغط العالي وعدم وقوع أي أعطال بها، ومراجعة جميع الأكشاك والمحولات والتأكد من عزل المهمات ضد المياه.

وأكد أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الهامة والحيوية من خلال وحدات ديزيل، كما سيتم الاستعانة بفريق من الفنيين في حالة حدوث أى أعطال فنية داخل المحافظات، وخاصة بالمدن التى يوجد بها أمطار غزيرة.

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