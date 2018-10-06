فتحي سلامة: الأرز المصري الأجود عالميا يليه الأمريكي

قال فتحي سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الأرز، بكفر الشيخ، إن الأرز المصري الأجود عالميا يليه الأرز الأمريكي، لافتا إلى أن الأرز الأمريكي أغلى كثيرا مقارنة بالأرز المصري، متوقعا أن يكون إنتاج مصر من أرز الشعير خلال الموسم الجاري 3 ملايين و500 ألف طن.



وأوضح سلامة في تصريحات لـ صدى البلد، أن وزارة التموين تقدم تيسيرات كبير للمزارعين الذين يوردون محصولهم لهيئة السلع التموينية من خلال سداد كامل المستحقات فوريا، بالإضافة إلى حافز على الكميات الكبيرة، مضيفا أن المزارعين بدأوا في توريد أرز الشعير للمضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار 4500 جنيه للأرز الرفيع و4700 جنيه للأرز العريض، مؤكدا أن الأسعار الحالية مناسبة وجيدة في صالح الموردين والمستهلك أيضا.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ، توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسانين، واللواء مدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة بتيسير كافة إجراءات التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين والصرف الفوري لمستحقات المزارعين بالإضافة إلى صرف حافز توريد للكميات الكبيرة.