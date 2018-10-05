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سمير فرج يوضح تكتيك مصر فى إغلاق باب المندب في حرب 73

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:05 م
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء سمير فرج الخبير العسكرى والاستراتيجى، إن إغلاق مضيق باب المندب كان أكبر مفاجأة فعلتها القوات المصرية أثناء حرب أكتوبر 73.

وأوضح "فرج" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن مصر أرسلت 2 من ضباط المخابرات إلى اليمن قاما بتأسيس شركة غذائية في ظاهرها، ولكنها كانت شركة لـ تخزين معدات القوات المصرية التى تقوم بإغلاق مضيق باب المندب.

وتابع :" تم تخزين جميع المعدات العسكرية والمؤن داخل الشركة، ثم بدأت قطعة بحرية عسكرية عبر طريق رأس الرجاء الصالح حتى لا ينكشف الأمر إلى أن وصلت مضيق باب المندب 6 صباحا وفى تمام الساعة الـ10 صباحا تم إبلاغ الرئيس اليمنى الذي أبدى استعداده لتقديم الدعم فى أى وقت ثم تمام الساعة 2:20 أعلنت مصر إغلاق باب المندب تماما".

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