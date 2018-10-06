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اقتصاد

55 مليون جنيه مشتريات المؤسسات بالبورصة الأسبوع الماضي

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
محمد صبيح
استحوذت صناديق الاستثمار والمؤسسات بالبورصة المصرية على 70.68% من المعاملات الأسبوع الماضي، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.32% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 55.24 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 2.533 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 2.614 مليون سند تقريبا.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 74.75% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.33 %، والعرب على 10.92 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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