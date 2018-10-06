جامعة الفيوم تتراجع عن قرار رفع مصروفات المدينة الجامعية

قرر الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم، تعديل قرار الجامعة بزيادة مصروفات الإقامة لأبناء محافظة الفيوم فى المدينة الجامعية بالفيوم إلى ٦٠٠ جنيه شهريا لتعود الى ٢٥٠ جنيها فقط مثل العام الدراسي الماضي.



جاء ذلك نتيجة تواصل النائب ربيع ابولطيعة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، مع رئيس الجامعة الذى استشعر قدرات الطلاب المالية ، وأن القرار تسبب في حالة من الغضب لدى الطلاب وأسرهم.

