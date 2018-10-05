حورية فرغلي تشارك بـ طلق صناعي في افتتاح مالمو للسينما العربية

سافرت اليوم النجمة حورية فرغلي إلى السويد استعدادا لحضور فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثامنة للمشاركة بـ بفيلم "طلق صناعي" الذي وقع عليه الاختيار ليكون فيلم افتتاح هذه الدورة، والمقرر انطلاقها الليلة وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.



وفي بيان صحفي قال محمد قبلاوي، مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية: "شاهدت فيلم (طلق صناعي) عند عرضه الأول خلال فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي، ورصدت ردود الجمهور العربي من مختلف الجنسيات والأعمار والشرائح الثقافية، ومن هنا بدأ التفكير في ضم الفيلم إلى برنامج مهرجان مالمو للسينما العربية في دورة هذا العام".



طلق صناعي هو فيلم مصري كوميدي، من بطولة ماجد الكدواني وحورية فرغلي، تدور قصته حول زوجين يسعيان للحصول على تأشيرة السفر إلى أمريكا، فترفض السفارة إعطائهم التأشيرة فيقرر ماجد الكدواني أن تأخذ زوجته حبوب لتسريع عملية الولادة لتلد في السفارة، وليحصل ابنه على الجنسية الأمريكية.



يذكر أن "طلق صناعى" تأليف الثلاثى محمد وشيرين وخالد دياب، وبطولة الفنانة حورية فرغلى، وماجد الكدوانى، مصطفى خاطر، مى كساب، حسني شتا، محمد فراج، ويشارك فى العمل نخبة من الفنانيين والنجوم من بينهم بيومى فؤاد، سيد رجب، مى كساب، وإخراج خالد دياب.