حبس سمسار وعاطل لحيازتهما سلاح ناري وذخيرة بحلوان

أمرت نيابة حلوان بحبس سمسار وعاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بحلوان.



وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان أن سمسارا وعاطلا يزاولان نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ويتخذان من منطقة سكنهما مكانًا لتجارتهما غير المشروعة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما على فرد خرطوش و6 طلقات واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

