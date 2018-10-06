ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس سمسار وعاطل لحيازتهما سلاح ناري وذخيرة بحلوان

السبت 06/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان بحبس سمسار وعاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بحلوان.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان أن سمسارا وعاطلا يزاولان نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ويتخذان من منطقة سكنهما مكانًا لتجارتهما غير المشروعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما على فرد خرطوش و6 طلقات واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

ترشيحاتنا

بعد واقعة الثري العربي.. الشرطة الألمانية تسحل شابا أسود بوحشية

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

بسبب التاج.. سحب اللقب من ملكة جمال الموضة وتتويج الوصيفة بدلا منها

محافظ الوادى الجديد: الرئيس السيسي يتابع حريق الراشدة و4 طائرات تشارك فى الإطفاء.. فيديو

أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو

إصابة 12 شخصا بالاختناق فى حريق الراشدة بالوادى الجديد .. فيديو

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قرية الراشدة.. فيديو

حورية فرغلي تنشر صورة تجمعها بخاطر وبيومي ورجب من مهرجان مالمو

غدا.. الرئيس السيسي يلقي كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر

اندلاع حريق ثان بقرية العوينة في الوادي الجديد

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

فيديو

الصحة: 22 مصابا تماثلوا للشفاء.. ولا وفيات في حريق الوادي الجديد.. فيديو
نادر شوقي: الحكم على أداء رمضان صبحي في البريميرليج يحتاج إلى وقت.. فيديو
هيثم عرابي: تعاقد أحمد حجازي مع المارد الأحمر مجانًا.. فيديو
الصحة: 21 مصابا باختناقات في حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو
هيثم عرابي: الغرف المغلقة المكان الصحيح لحل أزمة محمد صلاح ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟