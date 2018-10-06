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حوادث

حبس عاطلين سرقا تاجرا عقب خروجه من بنك بروض الفرج

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
اسلام مقلد
أمرت نيابة روض الفرج، بحبس عاطلين 4 أيام، سرقا 210 آلاف جنيه من تاجر عقب خروجه من بنك بروض الفرج.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من تاجر سيارات، قرّر بأنه عقب قيامه بسحب 210 آلاف جنيه من أحد البنوك وترجله بشارع الزهور فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية بخطف الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي ولاذا بالفرار ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما عاطلين تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 عاطلين آخرين تم بإرشاد المتهمين المضبوطين ضبط مبلغ 6500 جنيه اعترفا بأنهما من متحصلات الواقعة وكذا عدد 2 دراجة بخارية أقرّا باستخدامهما في ارتكاب وقائع السرقات "جار الكشف عنهما".

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