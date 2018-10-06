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حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بحلوان

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
عمرو خليفة
أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

وكان رجال مباحث قسم شرطة حلوان، تمكنوا من ضبط كل من " حنان.م،خ" 47 سنة، و" وليد. ا.ح" 31 سنة عامل "نجل شقيق الأولى، و"هشام .ع. ع" 35 سنة عامل، "خطيب نجلة الأولى"، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر داخل ورشة حدادة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبط المتهمين السالف ذكرهم، حال قيامهم بأعمال الحفر داخل الورشة المشار إليها ملك الأولى، وعثر بداخلها على حفرة قطرها 1.5×1.5 متر بعمق 2 متر وأدوات تنقيب على النحو التالي،" شنيور كهربائي 2 شاكوش كبير الحجم، 2 أجنة حديدية، أزمة حديدية، فأس حديدى، كوريك، غلق".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، تم تحرير المحضر اللازم،والعرض على النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

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