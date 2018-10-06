ضبط 9 قطع أسلحة نارية فى حملة أمنية بكرداسة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة كرداسة لضبط كافة صور الخروج على القانون.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (9 قطع سلاح نارى و150 طلقة نارية، 1,795 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 35 جرام لمخدر الهيروين، 525 جرام لمخدر الأستروكس، 275 قرص مخدر، 16 متهم هارب، 530 مخالفة مرورية، إزالة وضبط العديد من مخالفات المرافق المتنوعة، تنفيذ 115 حكم قضائى متنوع).



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.