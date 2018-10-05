وزير الرياضة يتعهد بحل مشكلة بطل مصر في الشطرنج.. فيديو

قال سمير متى والد البطل المصري باسم سمير لاعب المنتخب الوطني للشطرنج، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل معه من أجل حل مشكلة نجله.



وأضاف سمير متى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج "ملعب البلد"، على قناة صدى البلد، أن وزير الرياضة قام بالاتصال به للاستفسار عن مشكلة اللاعب باسم والتي تلخصت في وجود مدرب مع لاعب المنتخب الوطني الذي حصل على التصنيف الأول على مستوى مصر والعرب وأفريقيا بعد أن فاز على البطل الهندي في أولمبياد جورجيا.



وكشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن الدكتور باسم سمير متا أحد أبطال العالم في الشطرنج والذي رفع اسم مصر عاليا في أولمبياد جورجيا بعد حصد المنتخب الوطني للعبة الميدالية الذهبية ليحتل الفراعنة المركز التاسع عشر.



وأضاف الكومي، باسم سمير متى تعادل مع بطل العالم الهندي وخاض 11 مباراة لم يهزم في مباراة واحدة وحقق 8 نقاط وفاز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات أخرى.



وقام الإعلامي إيهاب الكومي، بالكشف عن أن منتخب الإمارات يسعى أن يتولى الدكتور باسم سمير متا بأن يتولى الإدارة الفنية للمنتخب الإماراتي.