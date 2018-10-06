من وراء اختفاء رئيس الانتربول الدولي؟

وقالت وكالة فرانس برس، نقلا عن مصدر مقرب من الملف، إن عائلة هونجوى فقدت أثره فى نهاية شهر سبتمبر المنصرم، وأن زوجة رئيس الانتربول أبلغت السلطات الفرنسية باختفاء زوجها معربة عن قلقها.

تداول عدد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية اختفاء صاحب الجنسية الصينية هونجوي مينج رئيس الانتربول الدولي صباح أمس الجمعة، وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا موسعا فى فرنسا بعد اختفاءه.

وذكرت التقارير الصحفية أن زوجة رئيس الانتربول اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها منذ سفره إلى الصين، نهاية الأسبوع الماضى وأوردت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن هونجوى يبلغ من العمر 64 عاما، ويعيش مع عائلته فى مدينة ليون، وأنه كان نائب وزير الأمن العام في الصين قبل توليه منصبه الحالي في نوفمبر الماضي.





من وراء اختفاءه؟

وخلال الساعات القليلة الماضية نقلت صحيفة صينية عن مصدر مجهول أن رئيس الإنتربول كان في زيارة لموطنه الصين، وتم اقتياده للاستجواب من قبل سلطات الانضباط وهما عدد من المحققين التابعين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، المعنيين بالتحقيق في جرائم الفساد والخيانة السياسة.