ضبط 2 طن لحوم فاسدة فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة شبين القناطر لضبط كافة صور الخروج على القانون.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (3 قطع سلاح نارى و2 طلقة نارية، 150 جرام لمخدر الهيروين)، كما تم ضبط ثلاجة مواد غذائية ضُبط بداخله (2 طن لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك).



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.