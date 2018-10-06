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حوادث

الأمن الوطني يفحص مصدر 2.5 مليون جنيه ضبطت بحوزة شابين بكرداسة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:29 ص
2.5 مليون جنيه
2.5 مليون جنيه
ندي حمودة - أحمد مهدي
يجري قطاع الأمن الوطني بالجيزة التحريات حول ضبط شابين بحوزتهما مبلغ 2.5 مليون جنيه أثناء استقلالهما سيارة على طريق المنصورية بكرداسة لبيان مصدر الأموال.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء شن قوات أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة بتدعيم من ضباط الأمن الوطني وقوات العمليات الخاصة على العناصر السياسية والجنائية بمدينة كرداسة وقراها تم ضبط حاصل على ليسانس دراسات إسلامية 32 سنة مُقيم ساقلته بسوهاج سبق اتهامه فى قضية تحريض على تنظيم مسيرة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وعامل بمصنع زيوت 33 سنة أثناء سيرهما بطريق المنصورية بسيارة ملاكى يقودها الأول وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 2.5 مليون جنيه وأفادا بمناقشتهما أنها حصيبة عملهما بمجال المقاولات.

وأكدت مصادر أمنية أنه سيتم فحص مصدر الاموال للتأكد من صحة أقوال المتهمين واذا تبين مشروعيته سيتم تحرير محضر إثبات حالة وإخلاء سبيلهما وإذا أثبتت التحريات عكس ذلك، وأن مصدر المال غير مشروع ويستغله المتهمان في تمويل العمليات الإرهابية أو غيرها من النشاطات الآثمة سيتم مناقشتهما حول الممول والمحرض وأضافت المصادر أنه يتم فحص ايضا نشاطاتهما السياسية، خاصة أن أحد المتهمين سبق اتهامه في قضية تحريض.

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