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حوادث

نظر دعوى بطلان قانون العمل.. 14 أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:57 ص
مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بجلسة ١٤ اكتوبر الجارى.

جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها محمد غزال مرزوق رئيس شركة الغزل والنسيج واختصم فيها رئيس الجمهورية وحملت رقم ٧ لسنة ٤٠ دستورية .

وتنص المادة على أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء".

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