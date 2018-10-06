اليوم.. محافظ القليوبية يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

يضع محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، اليوم يرافقه القيادات التنفيذية والشعبية إكليلا من الزهور أمام قبر الجندي المجهول، لشهداء محافظة القليوبية، بميدان المحطة بمدينة بنها، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وأكد المحافظ أن ما حققة جيش مصر من انتصارات في حرب أكتوبر المجيدة سيخلدها التاريخ، مشيرا إلى الدور العظيم والتضحيات التي بذلها شهداء القوات المسلحة في إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته وانتصارات الأمة.

