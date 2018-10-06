لليوم الخامس.. الحملة القومية للقضاء على فيروس سي تواصل عملها بالقليوبية

تواصل الحملة القومية للقضاء على فيروس سي بالقليوبية، أعمالها لليوم الخامس فى 9 محافظات من بينهم محافظة القليوبية بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الحملة خلال اليومين الماضيين.



ووفرت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، أتوبيسات وميني باص لنقل المشاركين في المبادرة من أطباء وتمريض وشباب خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.



وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم توفير جميع المستلزمات الطبية لتنفيذ الحملة وتجهيز جميع أماكن العمل وتدريب الفرق الطبية المشتركة بالمبادرة، وعمل حملة إعلامية وندوات تثقيفية تحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم.



فيما أكد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بالقرى والمدن لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي، و18 مركزًا بمستشفيات المحافظة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر كثافة سكانية؛ حيث تم زيادة عدد نقاط التمركز، مؤكدا أن المستهدف في القليوبية من المبادرة هو 2.9 مليون مواطن.

