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رياضة

المصري يفوز على فريق الشباب وديا بهدف القط

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
نور عادل - محمد الغزاوي
فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الشباب تحت 19 عاما بالنادي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على الاستاد، ضمن استعدادات الفريق الأول لمباراته المقبلة أمام فريق الجزيرة المطروحي بدور الـ32 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد بورسعيد.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمود القط، في الدقيقة الـ19 من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس ايهاب العايدي حارس منتخب مصر تحت 19 عاما.

وحرص حسام حسن خلال المباراة، على الدفع بمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة أساسية خلال الفترة الأخيرة، مثل مركز حراسة المرمى "محمود السيد" ومن أمامه الرباعي "كريم العراقي"، والعائد بعد غياب "إسلام أبو سليمة، محمود حمد، أحمد خالد" لخط الظهر ، "توريك جبرين وحجاج عويس" كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي "محمد جابر ومحمود القط وعبد الناصر دي ماريا" خلف رأس الحربة الوحيد أحمد ياسر.

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