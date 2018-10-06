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محمد كمال: قوات الأمن الوطني تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:06 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال محمد كمال الصحفي بالأخبار المسائي، إن وزارة الداخلية نجحت فى تحديد مخبأ به 15 عنصرا إرهابيا فى الأيام الماضية تم القضاء عليهم بعد تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « حديث المساء» المذاع على قناة «أم بي سي مصر»، أن المعلومات كانت متوفرة لدى قطاع الأمن الوطني، تفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية بالعريش، للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات أكتوبر وعلى الفور تم التحرك وذلك فى حملة استباقية من الأمن الوطنى.

وأشار إلى أن قوات الأمن عثرت على 5 أسلحة آلى – 4 بندقية خرطوش – 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير – كميات كبيرة من الذخيرة بحوزة الارهابيين وكشف كمال أن قوات الأمن الوطني تضيق الخناق على الجماعات الارهابية بكل نجوع الوطن وبالتحديد فى العريش، وأكد أن الجماعات الإرهابية تتنفس انفاسه الاخيرة.

وأوضح أن قوات الأمن تقدم ملحمة بطولية فى دحر الإرهاب بسيناء، وتتعامل بكل قوة مع العناصر المختبئة، وتعمل على مدار 24 ساعة لحماية المواطنين فى كافة المحافظات.

وتابع: أن هناك معلومات تأتى إلى قوات الأمن يتم التعامل معها مشيرُأ إلى أن قوات الأمن لم تطلق أى أعيرة نارية إلا بعد إطلاق الإرهابيين النار.

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