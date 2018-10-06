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رقية السادات: يكفيني فخرًا اعتراف العدو بخداع والدي لهم

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:25 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت رقية السادات نجلة الراحل أنور السادات، إنه بعد هروب والدها من المعتقل عانى كثيرا وقام بالتخفي في صورة مقاول يلبس جلابية، موضحة أنها رافقته في زيارة عزيز باشا المصري المعتقل ظلما من قبل السرايا.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية «منى الشاذلي»، على شاشة «سي بي سي»، أنها سعيدة بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، وكذلك ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن مشاعرها المتلونة تجاه هذا الشهر من كل عام.

واستطردت رقية: «أشعر بالفخر والنصر، والحزن لانتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة، ولاستشهاد بطل الحرب في نفس اليوم، الزعيم أنور السادات، الذي استشهد في مثل ذلك اليوم من عام 1981».

واختتمت رقية كلماتها قائلة: «يكفيني فخرًا أن العدو شهد لمحمد أنور السادات أنه خدعهم».

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