شاهد.. رجل ضخم يعاقب شابا رقص على تحدي كيكي بالشارع

أظهرت لقطات مضحكة لأحد المارة ذو جثمان ضخم وهو يصفع وجه رجل من الخلف ويسقطه أرضًا من عنف الضربة أثناء قيام الرجل برقصة تحدي كيكي.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، بدأ الرجل الضخم وهو يرتدي قبعة منزعجًا من قيام أحد الأشخاص برقصة تحدي كيكي الخطيرة أمام سيارته التي كانت تسير ببطء.



وصرخ عابر السبيل الضخم بلكنة أمريكية " لا لا لا " أمام الكاميرا التي كانت تسجل التحدي، ليصفع بعدها الرجل الضخم الشاب على وجهه من الخلف ويسقطه أرضًا في مشهد ساخر ومضحك.



