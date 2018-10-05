ضبط المتهمين بقتل طفلين لسرقة دراجتهما النارية بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز فاقوس بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من إلقاء القبض على 3 أشقاء وصديقهم، لاتهامهم بقتل طفلين لسرقة دراجة نارية "توك توك" من كل منهما.



كان اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية تلقي إخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا من أسرة "محمد السيد محمد" 15 سنة ومقيم الزاوية الحمراء بدائرة المركز يفيد باختفائه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7109 إدارى المركز، مستقلًا "توك توك" يعمل عليه.



وتلقى مدير الأمن إخطارًا يفيد باختفاء "السيد محمد السيد" 16 سنة- ومقيم بني صريد بدائرة المركز، ويعمل على توك توك خاص به أيضا، وتحرر عن ذلك المحضر ارقم 7467 إدارى المركز.



وفي وقت لاحق بعد مرور الواقعة بأسبوع عُثر على جثة الأول مقتولًا بالزراعات، وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي أن هناك تشكيل عصابي يستدرج سائقي الـ"توك توك" صغار السن لقتلهم وسرقة الدراجات النارية منهم، وتبين أن "حمادة م.ع" 32 سنة، ومقيم أبو طبل، وشقيقه "زكريا" و"صبحى" ، و" صابر.أ.ر" وراء ارتكاب الواقعتين.



وألقي القبض على المتهمين، وبمناقشتهم اعترف المتهمون بقتل الأول والتخلص من جثته بالزراعات، وقتل الثاني والتخلص من جثته بمصرف بحر البقر، وجار البحث عن جثمانه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية.



وجار تطوير مناقشة المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

